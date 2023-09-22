Череповецкий судостроительный завод спустил на воду восьмую баржу

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Ещё четыре баржи в процессе сборки.

На Череповецком судостроительном заводе спустили на воду восьмую баржу проекта RDB 4608 грузоподъемностью 600 тонн. Судно на 100% построено из отечественных материалов и комплектующих.

Длина баржи — 47 м, ширина — 8,44 м. Объемные трюмы и широкие палубы позволяют барже перевозить зерно, строительные материалы, лес, пиломатериалы, металлопрокат.

В настоящее время на стапелях завода продолжается строительство еще нескольких барж. Все баржи предназначены для передвижения по Единой глубоководной системе европейской части России.

В перспективе на Череповецком судостроительном заводе будут строить до 10-12 барж в год, а также буксиры-толкачи.

В августе на заводе верфи был спущен на воду новый буксир-толкач «Череповецкий судостроитель». Для нового судостроительного завода это уже второй подобный буксир-толкач. Головное судно «Юрий Попсуев» проекта ТСК.395 было построено в прошлом году. Такие теплоходы способны толкать составы сразу из шести барж.

Заложен киль и нового буксира-толкача, который будет построен в мае следующего года. Судно назовут «Иван Милютин», в честь градоначальника Череповца в 19-м веке.