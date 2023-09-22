ГТЛК поставила в Уфу 18 автобусов по плану нацпроекта БКД на 2024 год

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ГТЛК опережающими темпами передала ГУП «Башавтотранс» Республики Башкортостан первую партию автобусов НЕФАЗ большого класса.

Вся техника работает на природном газе. Автобусы предназначены для работы на местных маршрутах в Уфе. Еще 32 машины будет передано в регион до конца сентября.

Поставка проведена в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».