ГТЛК поставила в Уфу 18 автобусов по плану нацпроекта БКД на 2024 год
ГТЛК опережающими темпами передала ГУП «Башавтотранс» Республики Башкортостан первую партию автобусов НЕФАЗ большого класса.
Вся техника работает на природном газе. Автобусы предназначены для работы на местных маршрутах в Уфе. Еще 32 машины будет передано в регион до конца сентября.
Поставка проведена в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».
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