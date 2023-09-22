Под Вологдой запустили крупный фанерный завод

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22 сентября завод по выпуску 180 тыс. куб. широкоформатной берёзовой фанеры в год запустили в посёлке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области.

Предприятие станет одним из самых крупных фанерных производств в стране. Территория завода составляет почти 30 га, производственные площади — 45 тыс. кв. м. Производство выстроено по малотходному принципу. Технологическую щепу будет потреблять соседнее предприятие «Вохтогалесдрев», пыль и опилки пойдут в топливные брикеты, а отходы, не подлежащие переработке (например, ил, накапливающийся в бассейнах), планируется сжигать в котельной для снабжения теплом технологических потребителей.

Инвестиции в проект составили 12,5 млрд рублей. На сегодняшний день на предприятии работают более 200 человек, всего заявлено о создании почти 700 рабочих мест.

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Предполагается, что продукция комбината будет широко использоваться в индустриальном и гражданском строительстве, в транспортном машиностроении: от малотоннажных автомобилей и больших фур до морских танкеров, а также при производстве мебели и детских спортивных площадок". Руководство «Плитвуд» также заявляет о наличии собственной логистической инфраструктуры, которая позволяет доставлять продукцию на рынки Ближнего Востока и Северной Африки, Юго-Восточной Азии, СНГ и России.

Планируемое годовое потребление древесины заводом составляет 460 тыс. м2.

Проект реализовали группа компаний «Вологодские лесопромышленники» и АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», создав совместное предприятие ООО «Плитвуд». По словам председателя совета директоров ГК «Вологодские лесопромышленники» Александра Чуркина такой симбиоз «Плитвуда» и «Вохтогалесдрева» повысит конкурентоспособность каждого предприятия.

Завод будет производить фанеру от классических форматов до нестандартных, которые мало кто делает в мире. Поставки пойдут в регионы России и десятки стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, СНГ.

© okuvshinnikov.ru

© okuvshinnikov.ru

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