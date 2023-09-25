В Ленинградской области запущен в работу зерносушильный комплекс

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23 сентября ЗАО «ПЗ Приневское» ввело в строй зерносушильный комплекс в с. Клопицы Волосовского района Ленинградской области.

Инвестиции в проект оцениваются в 800 млн рублей, сообщили в субботу в пресс-службе региональной администрации.

«Семеноводческий центр появится в регионе с вводом в строй зерносушильного комплекса компании „Приневское“. Комплекс полностью управляется электроникой», — говорится в распространенном сообщении.

Общий объем хранения после очистки, сушки и сортировки составит здесь 15 тыс. тонн семян и зерна.

Проект поможет создать семенной фонд уровней «элита» и «суперэлита» по зерновым, травам, рапсу как минимум для Ленинградской области и Северо-Запада страны.

В 2022 году племзавод приобрел в Волосовском районе в общей сложности 7 тыс. га земли и построил первый зерносушильный комплекс. Племзавод планирует вести испытания новых сортов растений, обеспечить себя и хозяйства области высокопродуктивными семенами.

Мощность автоматизированного комплекса по доработке и хранению зерна составляет до 100 тонн сушки зерна в час и до 18 тыс. тонн хранения зерна в год.

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