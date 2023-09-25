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Статистика

«АвтоВАЗ» наращивает производство. Август

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По итогам августа 2023 года официальными дилерами «Лада» в России было реализовано 33 325 коммерческих и пассажирских автомобилей, что не только является лучшим результатом в 2023 году, но и новым абсолютным максимумом с июля 2021 года.

Всего за 8 месяцев в России продано 206 321 автомобиль «Лада», что в 2 раза выше, чем аналогичный показатель 2022 года, и на 9% больше, чем за весь календарный 2022 год.

Свой максимум продаж с марта 2022 года обновила «Лада Веста»: в течение августа было продано 6 657 автомобилей. Всего за 8 месяцев продано 17 080 «Лада Веста» нового поколения.

«Лада Гранта», самая массовая и доступная модель бренда, была продана в количестве 16 785 единиц (+44,9% к августу 2022 года).

«Нива Легенда» в августе разошлась тиражом в 4057 автомобилей, что является лучшим показателем с 2014 года.

Продажи «Нива Трэвел» в августе 2023 года составили 5399 внедорожников и зафиксировали ещё один максимум за последние три года.

АО «АВТОВАЗ» продолжает наращивать темпы производства и на сегодняшний день подтверждает планы по выпуску более 400 тысяч автомобилей по итогам 2023 года.

Начиная с сентября линия № 1 («Веста») выпускает 40 автомобилей в час, линия № 3 («Нива») — 45, а линия № 5 («Гранта») — 54.

В ноябре ожидается начало производства «Лада Ларгус» в Ижевске. В 2024 году — запуск производства в Казахстане.
Источник: https://www.lada.ru/press-releases/121743?ysclid=lmyl4da2i506025309

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статистика, машиностроение, АвтоВАЗ, Самарская область
  • Нет аватара termometrix
    25.09.2313:21:08

    Нет других стран мира с таким же количеством трудоспособного населения,как в России, которые производят автомобили, самолеты, развивают огромный ВПК, сельское хозяйство,металлургию, энергетику и многие другие отрасли.Это уже признак диверсификации и многоукладности хозяйства страны.Это правильный путь!

    #1268994
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      25.09.2313:45:41

      Именно. И у нас еще есть огромный потенциал для роста. Стоит только вытеснить западную продукцию отечественными аналогами соответствующего качества, от фармацевтики и электроники до промышленного оборудования, и получим большую прибавку к экономике.

      #1268996
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        25.09.2314:06:26

        Кстати и «восточную» тоже вытеснять придётся    

        Китай нам конечно друг, но своё надёжней.

        #1269001
        • Holso Stitchred Holso Stitchred
          25.09.2314:18:11

          В идеале в чувствительных отраслях у нас должно быть 70-80% собственной продукции на рынке, в потребительском секторе около 50%. Китай, Индия, Турция и другие невраждебные поставщики нужны для уравновешивания рынка, чтобы наши производители не «зажрались» и не жили на подачках от государства.

          Отредактировано: Holso Stitchred~14:18 25.09.23
          #1269002
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