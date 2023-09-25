«АвтоВАЗ» наращивает производство. Август

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По итогам августа 2023 года официальными дилерами «Лада» в России было реализовано 33 325 коммерческих и пассажирских автомобилей, что не только является лучшим результатом в 2023 году, но и новым абсолютным максимумом с июля 2021 года.

Всего за 8 месяцев в России продано 206 321 автомобиль «Лада», что в 2 раза выше, чем аналогичный показатель 2022 года, и на 9% больше, чем за весь календарный 2022 год.

Свой максимум продаж с марта 2022 года обновила «Лада Веста»: в течение августа было продано 6 657 автомобилей. Всего за 8 месяцев продано 17 080 «Лада Веста» нового поколения.

«Лада Гранта», самая массовая и доступная модель бренда, была продана в количестве 16 785 единиц (+44,9% к августу 2022 года).

«Нива Легенда» в августе разошлась тиражом в 4057 автомобилей, что является лучшим показателем с 2014 года.

Продажи «Нива Трэвел» в августе 2023 года составили 5399 внедорожников и зафиксировали ещё один максимум за последние три года.

АО «АВТОВАЗ» продолжает наращивать темпы производства и на сегодняшний день подтверждает планы по выпуску более 400 тысяч автомобилей по итогам 2023 года.

Начиная с сентября линия № 1 («Веста») выпускает 40 автомобилей в час, линия № 3 («Нива») — 45, а линия № 5 («Гранта») — 54.

В ноябре ожидается начало производства «Лада Ларгус» в Ижевске. В 2024 году — запуск производства в Казахстане.