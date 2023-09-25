С начала года более 2,7 млн семей в России улучшили свои жилищные условия

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Курган

По состоянию на 1 сентября более 2,7 млн семей в России улучшили жилищные условия. Это на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщила пресс-служба Минстроя.

За восемь месяцев 2023 года удалось обеспечить положительную динамику по общему вводу жилья: в многоквартирных домах зафиксирован его рост до 28,2 млн кв. м (+8,3% к 2022 году).

За этот же период было введено 42 млн кв. м индивидуального жилья.

За январь — август 2023 года в Российской Федерации выдано более 5 тыс. новых разрешений на строительство, что на 6% больше, чем в прошлом году, суммарной площадью 30,6 млн кв. м.

Согласно официальным данным Росстата, которые в понедельник анализировал портал ЕРЗ.РФ, объем жилищного строительства в РФ по состоянию на 1 сентября 2023 года составил 70,2 млн кв. м, что на 0,7% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

По информации Минстроя, на сегодняшний день действует около 16 тыс. разрешений, по которым может быть построено 156 млн кв. м жилья. Всего в настоящий момент строится 18 225 МКД с жилой площадью около 152,5 млн кв. м.

По итогам 8 месяцев 2023 года предельная возможная жилая площадь строительства многоквартирного жилья достигает 419 млн кв. м, что на 3% больше, чем в прошлом году.

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Курган