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Статистика

С начала года более 2,7 млн семей в России улучшили свои жилищные условия

 © images.sova72.ru

Курган

По состоянию на 1 сентября более 2,7 млн семей в России улучшили жилищные условия. Это на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщила пресс-служба Минстроя.

За восемь месяцев 2023 года удалось обеспечить положительную динамику по общему вводу жилья: в многоквартирных домах зафиксирован его рост до 28,2 млн кв. м (+8,3% к 2022 году).

За этот же период было введено 42 млн кв. м индивидуального жилья.

За январь — август 2023 года в Российской Федерации выдано более 5 тыс. новых разрешений на строительство, что на 6% больше, чем в прошлом году, суммарной площадью 30,6 млн кв. м.

Согласно официальным данным Росстата, которые в понедельник анализировал портал ЕРЗ.РФ, объем жилищного строительства в РФ по состоянию на 1 сентября 2023 года составил 70,2 млн кв. м, что на 0,7% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

По информации Минстроя, на сегодняшний день действует около 16 тыс. разрешений, по которым может быть построено 156 млн кв. м жилья. Всего в настоящий момент строится 18 225 МКД с жилой площадью около 152,5 млн кв. м.

По итогам 8 месяцев 2023 года предельная возможная жилая площадь строительства многоквартирного жилья достигает 419 млн кв. м, что на 3% больше, чем в прошлом году.

 © cdn-p.cian.site

Курган
Источник: https://erzrf.ru/news/minstroy-za-8...D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0

статистика, жилищное строительство, общество
  • Великоросс Великоросс
    25.09.2318:09:12

    По состоянию на 1 сентября более 2,7 млн семей в России улучшили жилищные условия. Это на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщила пресс-служба Минстроя.

    Я полагаю, что далеко не только лишь все улучшили в основном те, кто и так жил в не стеснённых условиях.

    Возьмем к примеру «нерезиновую», где строится больше всего человейников на продажу:

    В Москве, согласно данным «Авито Работа», медианная зарплата (средний показатель без учёта самых высоких и самых низких зарплат) по итогам 2022 года составила 49 600 рублей.

    https://journal...kve-v-2022-godu

     © i.ibb.co

    Однушка в спальном районе на окраине от 10 миллионов руб.

    Например:

    https://rusich....00&set_filter=Y

    Отредактировано: Великоросс~19:08 25.09.23
    #1269019
    • Нет аватара Su Yue
      25.09.2320:34:36

      Поразительно, что даже ветераны сайта нытинги устраивают. Да, «не только лишь все», а вам пять лет и вы хотите «всё и сразу»? Построили больше, чем в прошлом году, значит отрасль работает, служит локомотивом всех смежных промышленных отраслей. Да и слово «человейник» комплимента вам не делает, хотя его модно нынче бездумно повторять, выставляя себя «выше быдла». Муравьи — работящие ребята и имеют высокоорганизованное общество. По-вашему, лучше ничего не строить и жить в пещерах или сразу вернуться на деревья и отрастить хвост? Хотя обычно после слов о «человейнике» идут предложения отгеноцидить большую часть населения, чтобы остальные могли все до одного жить во дворцах, замках и шато. Слово «человейник» — порождение той же неофашистской «зелёной повестки», что призывает закрывать АЭС и истреблять поголовье скота, которое якобы «много пукает в атмосферу», а взамен кушать тараканов, ведь это так «экологично», не то что ваши «человейники».

      Комментарий про Москву столь же недалёкий и шаблонный. Москва — это столица самого большого в мире государства и самый крупный мегаполис в Европе, разумеется, там будет строиться больше жилья, чем в других городах не только России, но и всей Европы. Л — логика.

      Ещё раз поражаюсь, что такие избитые клише выдают старожилы данного сайта. Своей головой думайте, вместо того, чтобы модные словечки как попугай за другими повторять.

      #1269029
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