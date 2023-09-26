ОДК поставил газоперекачивающие агрегаты на крупнейшее месторождение на Востоке России

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех поставила четыре газоперекачивающих агрегата ГПА-16 на Ковыткинское месторождение в Иркутской области.

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Оно является крупнейшим по запасам газа на Востоке России, оборудование обеспечит подачу добываемых ресурсов в магистральный газопровод «Сила Сибири».

Газоперекачивающие агрегаты ГПА-16 мощностью 16 МВт разработаны на рыбинском предприятии «ОДК-Газовые турбины». Испытания и подготовку к вводу в эксплуатацию, а также монтаж оборудования выполняют специалисты компании «ОДК Инжиниринг» (единый поставщик газотурбинного оборудования ОДК для ТЭК).

«Предприятия Ростеха набрали высокий темп поставок газоперекачивающего оборудования. Объединенная двигателестроительная корпорация стабильно и своевременно поставляет продукцию на крупнейшие инфраструктурные проекты страны. Отгруженные агрегаты ГПА-16 общей мощностью 64 МВт позволят повысить пропускную способность магистральной части газопровода „Сила Сибири“. Суммарная мощность поставленного оборудования на объекты этого проекта превысила 370 МВт», — отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Всего предприятие «ОДК-Газовые турбины» с 2009 года выпустило более 100 агрегатов ГПА-16 различных модификаций. Они предназначены для работы на дожимных компрессорных станциях и обеспечивают необходимый уровень давления газа для подачи в газопровод для транспортировки.