Созданную ОДК систему управления двигателем ПД-8 испытали огнем

Система управления двигателем ПД-8 для самолета SJ-100, созданная Объединенной двигателестроительной корпорацией Госкорпорации Ростеха, успешно прошла испытания экстремально высокими температурами.

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Гидромеханические агрегаты САУ-8 выдержали испытания пламенем и сохранили работоспособность при температуре 1100 градусов Цельсия.

Первые испытания на огнестойкость прошли в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И.Баранова (ЦИАМ). Были проверены основные узлы системы, созданной предприятием ОДК-СТАР (входит в ОДК), — агрегат механизации двигателя, дозатор топлива, блок насоса, а также клапан перепуска топлива.

«Впервые все гидромеханические агрегаты САУ-8 прошли через имитацию пожара в мотогондоле двигателя. Результат показал, что при создании новых силовых установок закладывается серьезный запас прочности. Эти испытания — еще один важный шаг к сертификации нового российского двигателя ПД-8 для самолета SJ-100», — уточнил главный конструктор ОДК-СТАР Сергей Остапенко.

Специалисты ОДК-СТАР в кратчайшие сроки, в течение одного года, создали систему автоматического управления двигателем ПД-8. В июне завершились опытно-конструкторские работы, сейчас заканчиваются предварительные и квалификационные испытания агрегатов, в том числе на климатические, механические и другие внешние воздействия. После летной программы квалификационных испытаний пермские агрегаты перейдут из статуса опытных в серийные.