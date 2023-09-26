Компания Силикат+ наладила выпуск новых изделий для жилищного строительства

Компания «Силикат+" в поселке Новоспасское Ульяновской области организовала производство новых широкоформатных силикатных изделий для жилищного строительства.

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Среди заказчиков — крупнейшие застройщики Поволжья.

Общие инвестиции в расширение производства составили порядка 1,2 млрд рублей, из которых 485 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) по флагманской программе «Проекты развития ».

Предприятие расширило ассортимент и начало выпуск силикатных блоков для внешних стен зданий и внутренних перегородок.

Силикатные строительные изделия отличаются повышенной шумоизоляцией, высокой скоростью возведения, их можно использовать во влажных помещениях (например, в ванных и душевых комнатах).

Ключевыми клиентами выступают крупнейшие девелоперы Поволжского федерального округа — «Премьера», «Железно», «Рисан», «Древо» и «Кошелев-Проект».

Кроме того, предприятие открыло новый цех по автоматизированной упаковке готовых изделий. Благодаря отказу от ручного труда улучшилось качество упаковки и условия труда на предприятии.

Благодаря модернизации производства прогнозируется снижение электропотребления при выпуске изделий более чем на 1 млн кВт и потребление газа — на 2,5 млн кубометров в год. Это отвечает задачам нацпроекта «Экология» в части применения наилучших доступных технологий для снижения негативного воздействия на окружающую среду.