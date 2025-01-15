В Новоспасском Ульяновской области открылся новый завод по производству прицепов

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В рабочем поселке Новоспасское Ульяновской области начал работу новый машиностроительный завод «Фортис». Предприятие специализируется на выпуске прицепов и полуприцепов для перевозки нефтепродуктов, технических и пищевых жидкостей.

Мощность завода составляет 120 единиц техники в год. Запуск производства обеспечил создание 55 новых рабочих мест.

Проект удалось реализовать менее чем за год благодаря государственной поддержке, в том числе льготному займу федерального Фонда развития промышленности на сумму более 147 миллионов рублей. Эти средства позволили заводу оперативно приобрести необходимое оборудование и выпустить первую партию продукции.

В планах развития района — создание индустриального парка, который может привлечь более 10 новых производств в сфере сельхозтехники, стройматериалов, кормов и переработки рапса.

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