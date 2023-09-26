В Тульской области запущен комплекс по выращиванию и переработке гороха и фасоли

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26 сентября в селе Селезнево Плавского района Тульской области открылся комплекс по выращиванию и переработке зелёного гороха и стручковой фасоли компании «Мираторг».

Комплекс обеспечит создание до 100 новых рабочих мест. Бобовые культуры для переработки поступят с собственных полей компании площадью 1,7 тыс. га. Предполагается, что валовый сбор гороха составит до 5 тыс. тонн, а стручковой фасоли — до 8 тыс. тонн в год.

Строительство производства обошлось в один миллиард рублей.

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Новый комплекс будет готовить бобовые для использования в замороженных овощных смесях и готовых блюдах. Продукция будет поставляться также другим пищевым предприятиям России, а также на экспорт. Новый комплекс будет готовить бобовые для использования в замороженных овощных смесях и готовых блюдах. Продукция комплекса будет поставляться также другим пищевым предприятиям России и на экспорт.

Помимо бобовых предприятие в Плавском районе производит более 300 наименований свежей и замороженной растениеводческой продукции.

Из Тульской области замороженные овощи в промышленной упаковке перевозятся в Домодедово, где повторно проверяется их качество и соответствие стандартам, после чего сырье отправляется в цех на фасовку в потребительскую упаковку. Там же формируются смеси, в которых овощи гармонично сочетаются друг с другом. Предварительная тепловая обработка позволяет создать оптимальное время приготовления уже дома, так как у разных овощей оно различается, а вся смесь на сковороде готова уже через 10-15 минут.

Агрохолдинг «Мираторг» является лидером в производстве замороженных овощных семей. Мощность завода в Домодедове составляет до 27 тыс. т продукции в год, она меняется в зависимости от сезона, пик выпуска обычно приходится на осень-зиму, говорит представитель компании. По его словам, благодаря собственному выращиванию гороха, фасоли и брокколи удалось существенно сократить зависимость от импорта, так как эти составляющие являются основой для многих смесей. Сейчас обеспеченность собственным сырьем составляет около 70%, импортируется только около 2% - это позиции, которые не производятся в России.

«Мираторг» — компания, известная как производитель мяса — выпускает еще и выпечку, корма для животных, газонные смеси, кулинарию, напитки и овощи — сырые, вареные, замороженные, витаминные смеси. Агрохолдинг развивает это направление, чтобы решить проблему качественного натурального питания людей, при этом экономя их время. Замороженные овощи и ягоды «Мираторг» производит с 2005 года, и с тех пор объемы и ассортимент растут. В 2018-м агрохолдинг модернизировал и расширили производство, ключевой особенностью которого является автоматизация. Благодаря этому все процессы оптимизируются, а отсутствие контакта с людьми делает продукцию стерильной.

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