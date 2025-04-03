Для крупного производителя КИ из Юго-Восточной Азии создана растительная альтернатива яичному белку

Специалисты ГК «СОЮЗСНАБ» завершили сложную научную работу, результатом которой стал растительный белок, функционально идентичный яичному. Инновационный компонент разработан на основе ферментированного соевого белка с применением уникального комплекса ферментов и шестистадийной технологии.

Научная группа НИЦ ППиФ в течение двух лет исследовала область обработки растительной продукции, белков, ферментативный катализ и свойства высокомолекулярных систем. В результате создана шестиступенчатая технология, основанная на ферментативной обработке соевого изолята с последующей сушкой, в рамках которой был полностью пересмотрен фундаментальный подход. Ключевым этапом разработки стал подбор оптимального комплекса ферментов и индивидуальная оптимизация условий ферментативного катализа (pH, температура, время выдержки) для достижения максимальной силы пенообразования.

Применение полученной технологи обеспечивает растительному белку поверхностно-активные свойства, превосходящие даже свойства яичного белка, что позволяет сделать полную замену во взбивных продуктах. Это гарантирует стабильную устойчивую пену, характерную воздушную текстуру и увеличение объема готового продукта.

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