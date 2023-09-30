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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новый комплекс по производству кондитерских изделий открылся на Ставрополье

 © gubernator.stavkray.ru

26 сентября в Ставрополе в индустриальном парке компания «Астрат» открыла новый комплекс по производству кондитерских изделий.

Производство будет специализироваться на выпуске мучных кондитерских изделий. Цех способен производить до 2,5 тонны продукции в час.

Общая стоимость проекта составляет около 370 миллионов рублей.

Помимо предоставления налоговых преференций предприятию оказано содействие в части организации транспортной инфраструктуры и подключения к инженерным коммуникациям.

 © gubernator.stavkray.ru
Источник: http://gubernator.stavkray.ru/press...zvodstvu-konditerskikh-izdelij.html

пищевая промышленность, Ставропольский край
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