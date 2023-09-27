Уралтрансмаш поставил новые трамваи в Нижний Тагил

Уральский завод транспортного машиностроения Госкорпорации Ростех завершил поставку партии из 12 современных трамваев модели 71-412 в Нижний Тагил.

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Новые вагоны оснащены вентиляцией, системой обогрева салона, видеонаблюдением и пандусом для инвалидов-колясочников.

Всего в Нижнем Тагиле курсирует уже 91 трамвай «Уралтрансмаша».

Специально для трамвая 71-412 создана кабина с пультом управления для минимизации рисков, связанных с усталостью водителя. В ней также установлен бортовой компьютер, на котором отображается состояние электроаппаратуры, положение дверей и другие важные данные.

«Ростех ведет масштабную работу по оснащению российских городов новым транспортом. Не так давно мы полностью обновили трамвайный парк во Владикавказе, а сейчас мы завершили поставку партии из 12 новых вагонов в Нижний Тагил в рамках контракта 2022 года. Они на 100% состоят из российских комплектующих и отвечают всем современным требованиям. Водители уже оценили эргономичность кабины и ее обзорность, а пассажиры — комфорт салона. В Нижнем Тагиле более 20 лет эксплуатируются трамваи „Уралтрансмаша“, ставшие визитной карточкой города», — сообщили в Ростехе.

Частично низкопольный односекционный трамвай модели 71-412 оснащен системой навигации и видеонаблюдения с функцией видеорегистрации, дверями прислонно-поворотного типа с системой антизащемления. Створки имеют кнопки доступа пассажиров как снаружи, так и изнутри салона. Современные системы вентиляции и отопления обеспечивают комфорт водителя и пассажиров в любое время года. Кроме того, в салоне есть медиасистема демонстрации схемы движения по маршруту.

Трамвай отвечает требованиям программы «Доступная среда»: для лиц с ограниченными возможностями двери в середине вагона оборудованы кнопкой связи с водителем, а в его центральной части установлена аппарель. В июне текущего года «Уралтрансмаш» поставил 28 трамваев модели 71-412 во Владикавказ. Помимо этого, такие вагоны с 2020 года успешно курсируют в Омске.