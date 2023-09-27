С начала года по нацпроекту обновлено почти 800 км туристических маршрутов

В этом сезоне на региональной и местной сети дорог к нормативу приведут порядка 360 участков, ведущих к достопримечательностям.

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Их общая протяженность составит свыше 2,2 тыс. км. На сегодня работы завершены более чем на 180 объектах, это почти 800 км.

В Печорском районе Псковской области обновили маршруты, ведущие к Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю, основанному во второй половине XV века. В рамках подготовки к юбилею — в 2023 году старинная обитель отметила свое 550-летие — обновлению дорожной инфраструктуры уделили особое внимание. Так, в этом сезоне завершен двухлетний ремонт трассы граница с Эстонской Республикой — Печоры — Изборск. В 2022 году отремонтировали участки с 12-го по 23-й км, в 2023-м — с 0-го по 12-й км.

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В процессе выполнения строительно-монтажных работ подрядчик заменил асфальтобетонное покрытие, восстановил укрепленные части обочин и виражей. Отремонтированы водопропускные трубы, пересечения, примыкания и съезды. Нанесена разметка, установлены знаки. Также обновлены автобусные остановки: на посадочных площадках и тротуарах заменена дорожная одежда, установлены автопавильоны, скамейки и урны.

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К самому празднику, который прошел в конце августа, отремонтировали 2-километровый участок трассы Неёлово — Кудина Гора — Печоры, который проходит по улице Заводской и через квартал Майский в городе Печоры.

В Кабардино-Балкарской Республике завершен ремонт маршрута к альплагерям «Шхельда» и «Джантуган». Это основные учебно-спортивные базы национального парка «Приэльбрусье». На территории национального парка находятся 23 рекреационных учреждения, где в сезон могут отдохнуть около 5 тыс. человек. Экскурсии проводятся по 16 тематическим маршрутам.

Протяженность объекта, где проходил ремонт (подъезд от автодороги Прохладный — Эльбрус к альплагерю «Джантуган»), — 3,3 км. Маршрут очень популярен у спортсменов и туристов, готовящихся к восхождениям на гору Эльбрус.

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Специалисты выполнили работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия, установке барьерного ограждения, ремонту моста через реку Шхельду, обустройству стояночных и разъездных площадок. Кроме того, для безопасности на участке нанесли разметку и смонтировали знаки.

Комфортным для автовладельцев и пассажиров стал также подъезд к городу-курорту Ессентуки Ставропольского края. Это туристическое место получило широкую известность благодаря своим углекислым соляно-щелочным источникам.

Трасса, где проходил ремонт, имеет от двух до четырех полос движения. Она не только является въездом в Ессентуки, но и связывает между собой города-курорты Кавказских Минеральных Вод. В этом сезоне здесь обновили участок протяженностью почти 4 км.

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Специалисты выполнили устройство выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетонной смеси, а также укрепили обочины. Кроме того, на объекте установили знаки, сигнальные столбики, ограждение по краям проезжей части и нанесли разметку. Также в ходе работ заменили автопавильоны на остановках общественного транспорта.

Эстонской Республикой – Печоры – Изборск © rosavtodor.gov.ru

Неелово - Кудина-Гора - Печора © rosavtodor.gov.ru

Прохладный – Эльбрус © rosavtodor.gov.ru

Прохладный – Эльбрус © rosavtodor.gov.ru

Прохладный – Эльбрус © rosavtodor.gov.ru