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Информационные технологии

Инновации для ТЭК: симулятор гидроразрыва пласта «Газпром нефти»

Разработанный «Газпром нефтью» с партнерами цифровой симулятор «КиберГРП» включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

 © www.gazprom-neft.ru

Регистрация в реестре Минцифры подтверждает высокую надежность и защищенность программы от цифровых угроз, а также независимость от иностранных решений.

Гидроразрыв пласта (ГРП) — один из ключевых методов повышения нефтеотдачи недр. Технология заключается в создании в подземных породах системы управляемых трещин, по которым нефть попадает в скважину. Симулятор «КиберГРП» моделирует процессы формирования трещин и предлагает оптимальные сценарии для проведения геологических операций. Благодаря программе специалисты могут прогнозировать эффект от ГРП, контролировать все стадии гидроразрыва, анализировать его результаты. Вместе с другими цифровыми инструментами «Газпром нефти» технология существенно повышает эффективность добычи углеводородов.

С 2018 года специалисты «Газпром нефти» провели более 6000 операций гидроразрыва с применением «КиберГРП» на месторождениях с разными геологическими условиями. Программа до 20% точнее воспроизводит характеристики трещин при моделировании подземных операций, чем зарубежные аналоги, и до 5% способна увеличить прирост добычи углеводородов со скважины.

Сегодня «КиберГРП» уже используют 12 российских нефтяных и нефтесервисных компаний. Еще 17 организаций тестируют продукт.

В рамках масштабной отечественной программы Минпромторга по импортозамещению продолжаются работы по созданию российского флота гидроразрыва пласта — комплекса оборудования и специальной техники. «КиберГРП» станет одним из цифровых решений, которые будут сопровождать работу отечественной техники.

В реестр российского ПО Минцифры также включен ряд других программных продуктов «Газпром нефти», в том числе Цифровой двойник сейсморазведки, Цифровой партнер производственной безопасности, система проектирования разработки и обустройства месторождений «ЭРА: ИСКРА» и другие. Всего на сегодняшний день в реестр включены 17 программных продуктов «Газпром нефти».

Справка:

«КиберГРП» — единая программная платформа для сопровождения всей технологической цепочки гидроразрыва пласта — от проектирования и проведения ГРП до анализа результатов и оптимизации технологии. Симулятор помогает моделировать все стадии гидроразрыва — возникновение трещины, ее раскрытие под действием закачиваемой жидкости, продвижение пропанта и др. Программа использует продвинутые математические алгоритмы, которые позволяют максимально точно и быстро рассчитать эффект от проведения ГРП с учетом ключевых физических процессов.
Источник: https://www.gazprom-neft.ru/press-c...klyuchen-v-reestr-rossiyskikh-prog/

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