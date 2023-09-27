«КАМАЗ» представляет троллейбус КАМАЗ-62825

На выставке «ЭлектроТранс-2023» компания представляет троллейбус КАМАЗ-62825.

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Новинку отличает современный дизайн, экологичность, комфорт и безопасность.

Прочный стальной каркас кузова с боковыми панелями из композитного материала гарантируют высокий эксплуатационный ресурс и уровень пассивной безопасности. Преимуществом троллейбуса КАМАЗ-62825 также являются накопители энергии, позволяющие автономно преодолевать расстояние до 30 км, например, для обслуживания новых городских районов, в которых отсутствует контактная сеть. Возможность автономно передвигаться позволит расширять и гибко изменять маршрутную сеть, снижать затраты на инфраструктуру. Зарядка батареи происходит от контактной сети во время движения. В линейке комплектаций предусмотрена вариативность компоновки батарейных модулей по запасу хода до 30 км в максимальной комплектации.

В троллейбусе КАМАЗ-62825 кузов полностью низкопольный, трёхдверный, предусмотрено 34 места для сидения и 3 откидных кресла, габаритная длина составляет 12,4 м, общая пассажировместимость 85 человек. Соответствие требованиям доступной среды и комфорт пассажиров достигаются благодаря качественно проработанной компоновке салона: низкий уровень пола, увеличенный проём средней двери, просторная накопительная площадка с мягкими упорами для стоящих пассажиров, комфортная пневмоподвеска, система книлинг.

Силовая установка оснащена асинхронным двигателем мощностью от 150 до 180 кВт в зависимости от комплектации. Применяются электродвигатели отечественной разработки с большим КПД, позволяющим динамично и плавно двигаться в городском потоке. Если говорить о ключевых узлах и агрегатах троллейбуса КАМАЗ, то можно отметить значительную долю компонентов отечественного производства. К ним относятся накопители энергии, комплект тягового оборудования, передняя независимая подвеска и пр.

КАМАЗ-62825 оснащён системой рекуперации энергии при торможении, что положительно отразится на эксплуатационных расходах. Не менее важным элементом является пневматическая система штангоулавливания, которая позволяет облегчить процесс подъёма и складывания токоприёмников в эксплуатации.

Троллейбус КАМАЗ-62825 отличает широкий функционал базового оснащения. Уже в стартовой комплектации машина оснащена дверями с функцией адресного открытия по запросу, электронной системой информирования пассажиров, датчиком света и дождя, системой контроля давления в шинах. Для водителя предусмотрено кресло на пневмоподвеске, регулируемая по наклону и вылету рулевая колонка, мультируль. Панель приборов оснащена ЖК монитором, на который выводятся все основные параметры троллейбуса. Учитывая конкурентные преимущества троллейбуса КАМАЗ, в компании рассчитывают, что новинка займёт достойное место на рынке электротранспорта в регионах.