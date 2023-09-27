Морская робототехника отечественных предприятий на международной выставке «Нева 2023»

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«Нева 2023» — очередной форум гражданского судостроения. Какие задачи стоят перед отраслью? Что предстоит сделать в ближайшее время и что уже достигнуто? Канал Mashnews расскажет о крайне востребованном и не так давно почти отсутствующем у нас сегменте отрасли — морской робототехнике.

В этом выпуске:

00:00 — вступление ведущего

01:00 — комментарий представителя компании «ТЕТИС ПРО»

03:05 — справка об экспоненте

03:25 — комментарий представителей компании «Гидробот»

06:22 — информация об экспоненте

06:35 — комментарий представителя СПМБМ «Малахит»

08:53 — резюме выпуска