Морская робототехника отечественных предприятий на международной выставке «Нева 2023»
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/AUV4lfIKX7o?si=UIn3Rt2Nm5N62OYh
«Нева 2023» — очередной форум гражданского судостроения. Какие задачи стоят перед отраслью? Что предстоит сделать в ближайшее время и что уже достигнуто? Канал Mashnews расскажет о крайне востребованном и не так давно почти отсутствующем у нас сегменте отрасли — морской робототехнике.
В этом выпуске:
00:00 — вступление ведущего
01:00 — комментарий представителя компании «ТЕТИС ПРО»
03:05 — справка об экспоненте
03:25 — комментарий представителей компании «Гидробот»
06:22 — информация об экспоненте
06:35 — комментарий представителя СПМБМ «Малахит»
08:53 — резюме выпуска
Источник: https://www.youtube.com/@mashnewstv
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