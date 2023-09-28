Авиастроители передали ВКС России серийные самолеты Су-57 и Су-35С
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А.Гагарина Объединённой авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех») передал ВКС России очередные серийные самолёты пятого поколения Су-57 и истребители поколения 4++ Су-35С.
Новые самолёты прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах лётчиками Министерства обороны.
Поставки идут в рамках выполнения ГОЗ, до конца 2023 года российские войска получат самолёты следующей очереди.
«ВКС России получили партию Су-57 в рамках плана исполнения гособоронзаказа текущего года. Остальные боевые машины пятого поколения, поставка которых запланирована в этом году, находятся в цехе окончательной сборки, а также проходят отработку на лётно-испытательной станции, — сообщил генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. — Мы также передали уже третью в текущем году партию Су-35С. В производстве в высокой степени готовности находятся самолёты следующей очереди».
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28.09.2315:28:41
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