Компания «ПП Гуси Электрик» увеличила выпуск электротехнической продукции на 90%

Компания «ПП Гуси Электрик» в городе Сухиничи Калужской области нарастила на 90% выпуск электротехнической продукции марки GUSI Еlectric: розеток (в том числе USB и компьютерных), выключателей, подрозетников, распределительных коробок, кабель-каналов и рамок.

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Общие инвестиции в проект составили 140 млн рублей, из которых 70 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития ».

"В 2022-2023 годах из России ушел ряд иностранных брендов, ранее поставлявших электроустановочные и электромонтажные изделия. Это открыло окно возможностей для нашей компании и других отечественных производителей. Благодаря льготному займу Фонда развития промышленности компания «ПП Гуси Электрик» модернизировала производственный комплекс. После выхода на полную мощность мы планируем увеличить свою долю с 2,5% до 5% на российском рынке электроустановочных и электромонтажных изделий, частично заместив импорт", — рассказал генеральный директор ООО «ПП Гуси Электрик» Эдуард Артамонов.

Средства займа ФРП пошли на закупку современного оборудования российского производства для литьевого цеха. На предприятии налажен полный цикл выпуска продукции: от заготовки полуфабрикатов до сборки и упаковки готовых изделий. Внедрение новых пресс-форм уже позволило увеличить объем производимой продукции на 90% - до 1,4 млн изделий в месяц. После выхода на проектную мощность выпуск продукции вырастет до 2,1 млн единиц в месяц или 25 млн единиц в год.

Выпускаемая продукция может применяться для проводов и кабелей с токопроводящими жилами из меди или алюминиевого сплава. Все изделия изготавливаются полностью из отечественного сырья, уровень локализации составляет 100%.

Продукция «ПП Гуси Электрик» представлена на полках крупных DIY-ритейлеров — «Леруа Мерлен», OBI, «Всеинструменты.ру», «Русский свет», «ЭТМ», «КраснодарЭлектро», а также поставляется крупным застройщикам ПИК и «Главстрой» для установки в новостройках.

В ходе реализации проекта создано 65 дополнительных рабочих мест.