Подготовка мышей к полету на биоспутнике «Бион-М2»

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Процесс подготовки мышей, которых отправят на высокоширотную орбиту на борту биологического спутника «Бион-М » № 2 в 2024 году, займет несколько месяцев, рассказал руководитель Научно-технического проекта — заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, д.б.н. Владимир Сычев . Об этом сообщает ТАСС.

«Безусловно, подготовка живых организмов перед полетом запланирована и займет порядка нескольких месяцев. Во-первых, это анализ, отбор животных, определение того, в каком они состоянии. Животные должны достичь определенного возраста. На космическом аппарате „Бион-М“ № 2 полетят мыши, соответственно, поскольку летят самцы и в одной клетке должно быть по три мыши, то идет отбор групп, чтобы не было между ними агрессии. И хотя это, в принципе, не исключено, но такие группы готовят изначально», — заявил Сычев.

Специалист объяснил, почему в состав подопытных групп войдут мыши одного пола. «Женский организм, в том числе и у животных, имеет более сильную защиту, и если мы хотим исследовать воздействие на организм каких-то факторов, то можем не увидеть всех последствий этого воздействия на женском организме, поскольку он лучше защищен. Поэтому мы пытаемся использовать самцов, хотя, конечно, у самок есть свои определенные особенности, которые нужно исследовать», — отметил Сычев.

Научная программа «Бион-М» № 2 является продолжением программы первого спутника из серии «Бион-М», выведенного на орбиту в 2013 году. «Для „Бион-М“ № 1, запущенного после 16-летнего перерыва, также были использованы мыши-самцы. Существовала определенная задача: нам необходимо было более полно исследовать факторы влияния космического полета на организм. И поскольку программа „Бион-М“ № 2 строилась как продолжение программы первого „Биона“, то там тоже остались самцы. Когда произошло изменение орбиты, мы решили ничего не менять, потому что по крайней мере есть первая точка, с которой можно сравнивать потом результаты „Биона-М“», — сказал Сычев.

«Бион» — серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости. Основным объектом исследований в рамках проектов «Бион-М» являются мыши. Также с помощью аппарата на орбиту должны отправиться мухи, растения и микроорганизмы. Первый подобный аппарат под названием «Космос-605» был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту вывели первый спутник из серии «Бион-М». Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.