На Коммунаровском руднике в Хакасии завершена модернизация золотоизвлекательной фабрики

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На Коммунаровском руднике в Хакасии была завершена модернизация золотоизвлекательной фабрики. Ранее производительность ЗИФ составляла 1 млн тонн руды в год, теперь результат — 3 млн тонн.

В будущем объём будет увеличен до 4,5 млн тонн.

Фабрика даст возможность продлить жизнь посёлка. Сегодня руда в Коммунаре бедная, содержание золота в ней низкое, это не те 4-5 граммов драгметалла на тонну породы, которые были разведаны на заре рудника. Но увеличение производительности ЗИФ позволяет освоить существующее месторождение, сохранить посёлок, улучшить, в первую очередь, качество жизни коммунаровцев, — отметил Константин Струков, президент УК «Южуралзолото Группа Компаний».

В модернизацию ЗИФ вложены огромные финансовые средства. Кроме фабрики, возведена новая подстанция и линия электропередачи. Энергомощности обеспечивают потребности рудника и местных жителей.

«Коммунаровский рудник» взял на себя значительную социальную нагрузку. Это развитие дорожной инфраструктуры, строительства жилья, помощь важным соцобъектам — школе, больницу, Дому культуры и спортобъекту.