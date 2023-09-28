В Запорожской области инвестор «Азовкабеля» восстановил производство за 3 месяца

Инвестор завода «Азовкабель» в городе Бердянске восстановил производство гражданской продукции за три месяца, прошедших с подписания соглашения с властями Запорожской области на Петербургском экономическом форуме.

«За три месяца началось производство. <…> Работают более 100 человек на предприятии, уже сертифицированы порядка 10 видов продукции, это кабели гражданского назначения. Строим планы для организации производства для нашего военно-промышленного комплекса», — сообщил представитель правительства Запорожской области .

По его словам, инвестор в полном объеме выполняет свои обязательства. «К сожалению, часть имущества и оборудования завода была утрачена в связи с вооруженной агрессией со стороны Украины, разрушены некоторые цеха, производственные мощности, но большая часть площадки уцелела и работает», — добавил чиновник.

После подписания инвестиционного соглашения в июне чиновник сообщил ТАСС, что ведутся переговоры с предприятиями ОПК по поставкам кабеля, предприятие ждет технические задания, чтобы сертифицировать эти виды продукции. Он отметил, что основанный в 1948 году Бердянский кабельный завод «Азовкабель» после развала СССР разделили на несколько предприятий, после вхождения Запорожской области в состав РФ его имущество перешло в собственность государства.