Рост производства транспортных средств в январе-августе 2023 года

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Рост производства автотранспортных средств остаётся одним из локомотивов роста обрабатывающего сектора российской экономики.

В августе производство легковых автомобилей удвоилось по сравнению с прошлым годом, достигнув 49,6 тысячи машин. Это на 20,7% больше, чем в июле текущего года, и в два раза больше, чем в августе 2022 года.

В августе было выпущено 13,3 тысячи грузовиков, что на 19,8% больше, чем год назад, и на 7,3% больше, чем в июле. За январь-август было произведено 101 тысяча грузовых машин, что составляет 10% прироста по сравнению с прошлым годом.

В январе-августе 2023 года автобусов с технически допустимой максимальной массой не более 5 т было произведено 2,0 тыс. шт., что на 86,3% больше, чем в августе 2022 года, и на 19,2% больше, чем в июле 2023 года. За январь-август 2023 года их выпущено 13,1 тыс. шт., что на 76,9% больше, чем за восемь месяцев 2022 года, сообщает Росстат.

Автобусов с технически допустимой максимальной массой более 5 т выпущено 1,2 тыс. шт., что на 12,5% больше, чем в августе 2022 года, и на 23,3% больше, чем в июле 2023 года. За январь-август 2023 года собрано 8,4 тыс. автобусов технически допустимой максимальной массой более 5 т, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В августе 2023 года собрано 16 трамваев, что на 14,3% больше, чем в августе 2022 года, но на 46,7% меньше, чем в июле 2023 года. За январь-август 2023 года собрано 175 трамваев, что на 15,1% больше, чем в январе-августе прошлого года.

Выпущено 56 троллейбусов, что в 3,5 раза больше, чем в августе 2022 года, но на 8,2% меньше, чем в июле 2023 года. За восемь месяцев 2023 года собрано 362 троллейбусов, что в 2,6 раза больше, чем в январе-августе 2022 года.

Помимо роста производства автомобилей, производство двигателей внутреннего сгорания также демонстрирует положительную динамику. В августе было произведено 15,3 тысячи моторов, что на 8,2% больше, чем в августе 2022 года. По сравнению с июлем, рост составил 1,4%. За восемь месяцев было выпущено 130 тысяч двигателей, что на 19,8% меньше, чем в прошлом году.

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