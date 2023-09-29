В Николаевке на Камчатке открыли новую взлётно-посадочную полосу

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Грунтовая взлётно-посадочная полоса в камчатском посёлке Николаевка позволяет принимать воздушные суда типа Л-410, Ан-28 и вертолёты Ми-8. Планируется, что пассажиропоток небольшого регионального аэропорта составит до 40 тыс. человек в год. Объём инвестиций в проект превысил 710 млн рублей, сообщили в пресс-службе полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Камчатский край относится к регионам с ограниченным уровнем развития наземных видов транспорта и высокой потребностью в организации сети внутрирегиональных и межрегиональных воздушных перевозок. Создание новой взлётно-посадочной полосы имеет важнейшее значение для развития малой авиации в на Камчатке. Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит региону более успешно развивать воздушное сообщение, в том числе и в туристическом направлении. За счёт приобретения самолётов отечественного производства, пассажировместимостью до 20 человек, планируется значительно увеличить объёмы авиационных перевозок в крае.