В Курчатовском районе Курской области открыли новый элеватор мощностью 12 тысяч тонн

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В Курчатовском районе на базе агропромышленной компании «КЗОМС» состоялось открытие элеватора мощностью 12 тысяч тонн.

Строительство элеватора началось в начале года, на эти цели направили 300 млн рублей. Он оснащён всем необходимым для приема и отпуска зерна в любой вид транспорта, что позволяет решить вопросы логистики.

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Как рассказал генеральный директор АПК «КЗОМС» Кирилл Сорокин, в состав зернового элеватора входят склад хранения, состоящий из четырёх силосов объёмом в 3 тыс. тонн каждый, пункт приёма зерна объемом 100 кубометров, сушилка производительностью 50 тонн в час и две сортировки для подработки зерна производительностью 100 тонн в час каждая, а также пост отгрузки и приема зерна автотранспортом.

В ближайших планах строительство второй очереди элеватора. Это будет погрузочно-разгрузочная станция для отгрузки зерна железнодорожным транспортом — 16 вагонов в сутки. Также здесь планируют разместить дополнительные склады хранения, состоящие из двух силосов объемом в 3 тыс. тонн каждый.

По предварительным оценкам, в этом году аграрии Курской области планируют собрать 5,5 млн тонн зерна, уже намолочено более 4 млн тонн, сельхозпредприятия активно включились в уборку кукурузы на зерно. Эти большие объёмы необходимо хранить, сушить, чтобы реализовывать дальше. Новые комплексы по своим технологиям сильно отличаются от элеваторов напольного хранения, которые строили раньше. Это позволяет аграриям избежать потерь. В области будут активно поддерживать подобные проекты.

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