Они возвращаются. Заводы вместо ТРЦ
В Ижевске третий торгово-развлекательный центр изымают под серийное производство боевых дронов.
Теперь пала «Столица». Сообщается, что «Столицу» также выкупила компания «Аэроскан».
В двухэтажном комплексе работал кинотеатр, кафе, гипермаркет и торговые отделы.
Первым в Ижевске в начале года был закрыт ТЦ «Италмакс». Торговые площади отошли в распоряжение компании «Аэроскан» и были превращены в цеха.
Менее чем через полгода, в июле, в Ижевске по тому же пути пошел ТЦ «Новый дом». Поселившуюся там компанию «Ижевские беспилотные системы», как и «Аэроскан», связывают с концерном «Калашников».
На улицах в Ижевске появилось много наружной рекламы о наборе квалифицированных работников. Производится набор конструкторов, технологов, инженеров, программистов и рабочих.
Новые производства беспилотников запущены в Тамбове, Мордовии, Краснодарском крае. Начато строительство новых заводов по производству БПЛА в Самаре и татарской «Алабуге».
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30.09.2322:37:02
01.10.2305:04:24