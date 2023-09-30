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Производство

Они возвращаются. Заводы вместо ТРЦ

 © newizv.ru

В Ижевске третий торгово-развлекательный центр изымают под серийное производство боевых дронов.

Теперь пала «Столица». Сообщается, что «Столицу» также выкупила компания «Аэроскан».

В двухэтажном комплексе работал кинотеатр, кафе, гипермаркет и торговые отделы.

Первым в Ижевске в начале года был закрыт ТЦ «Италмакс». Торговые площади отошли в распоряжение компании «Аэроскан» и были превращены в цеха.

Менее чем через полгода, в июле, в Ижевске по тому же пути пошел ТЦ «Новый дом». Поселившуюся там компанию «Ижевские беспилотные системы», как и «Аэроскан», связывают с концерном «Калашников».

На улицах в Ижевске появилось много наружной рекламы о наборе квалифицированных работников. Производится набор конструкторов, технологов, инженеров, программистов и рабочих.

Новые производства беспилотников запущены в Тамбове, Мордовии, Краснодарском крае. Начато строительство новых заводов по производству БПЛА в Самаре и татарской «Алабуге».
Источник: https://newizv.ru/news/2023-09-15/k...v-419358?ysclid=ln67x3ylwm124914379

индустриализация, Удмуртия
  • Нет аватара AndreiЯНАО
    30.09.2322:37:02

    Вот это новость, так новость! Теперь ещё Курску надо подхватить этот тренд от Ижевска.

    #1269370
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    01.10.2305:04:24

    Это должно стать тенденцией по всей стране.

    #1269374
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