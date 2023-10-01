И всё-таки он существует! Побывал на космодроме Восточный

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Друзья, это то, что запомнится на всю жизнь. Это то, чем я буду хвастаться каждый раз, когда буду видеть его по телеку, восклицая: «а я там был!»

В автопробеге #открываемдальний мы заехали на космодром Восточный. Это один из самых знаковых проектов современной России, и, конечно, мы не могли не свернуть с трассы «Амур» в сторону города Циолковский. Я побывал не только на стартовом столе ракеты Союз-2, но и внутри башни обслуживания!

Там даже ещё заметны следы старта ракеты с аппаратом Луна-25, который состоялся тут незадолго до нашего приезда. Кстати, побывать тут может каждый. Вам не разрешат снимать, но в остальном вы всё сможете увидеть так же как и я.

Ну, а если ехать в Амурскую область вы пока не планируете, смотрите мой ролик — и возможно вы почувствуете, что хотя бы чуть-чуть, но тоже там побывали.

Ролик смотрите далее…

©Видео с youtube.com