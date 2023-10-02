«Верхнечонскнефтегаз»: уникальные технологии для освоения запасов Преображенского горизонта

Компания «Верхнечонскнефтегаз» (входит в «Роснефть») приступила к полномасштабной разработке Преображенского горизонта на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении.

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Дополнительная добыча на месторождении составит 4 млн тонн нефти за счёт бурения и реконструкции более 200 скважин.

Специалисты Компании подобрали наиболее эффективную технологию строительства скважин — бурение с горизонтальной проходкой по продуктивному пласту не менее 1000 метров и последующим девятистадийным гидроразрывом пласта (ГРП). Всего было введено в эксплуатацию 10 таких скважин, дебит которых оказался для низкопроницаемых пластов на стабильно высоком уровне — в среднем 49 тонн нефти в сутки. Дизайн сложного ГРП моделируется с помощью собственного программного обеспечения «Роснефти» — уникального цифрового комплекса «РН-ГРИД», который обладает значительным техническим превосходством перед зарубежными аналогами при более низкой стоимости.

Преображенский горизонт располагается на глубине 1600 метров, над Верхнечонским горизонтом, который является основным объектом разработки «Верхнечонскнефтегаза». Он представлен карбонатным коллектором и характеризуется крайне низкой проницаемостью пласта. Начальные извлекаемые запасы составляют более 28 млн тонн нефти. Площадь нефтеносности Преображенского горизонта распространяется далеко за пределы Верхнечонского месторождения на территорию нескольких лицензионных участков в Иркутской области.