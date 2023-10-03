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Судостроение и судоходство

На верфи «Emperium» спущены на воду 4 электросудна

На верфи Emperium (г. Санкт-Петербург) произведен спуск на воду четырех электросудов. Они предназначены для регулярных городских пассажирских маршрутов по Москве-реке.

 © korabel.ru

В течение нескольких недель на судах будут проводиться пусконаладочные работы, центровка редуктора и главного двигателя. Далее они будут отправлены в Москву.

Электросуда около 22 м в длину вмещают до 50 пассажиров, включая места для маломобильных граждан.

Провозная способность каждого из двух маршрутов составит 15-16 тыс. пассажиров в сутки.
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...odu_4_elektrosudna_dlya_moskvy.html

Emperium, Санкт-Петербург, электросудно
  • alex4spb alex4spb
    03.10.2313:36:14

    новости+       

    дальше юмор:

    я эту модель со всех сторон осмотрел, и под днище заглядывал.

    ну не ледокол!

    но газеты настаивают на КРУГЛОГОДИЧНОЙ навигации по Москве-реке.

    https://t.me/rian_ru/216797

    Отредактировано: alex4spb~13:37 03.10.23
    #1269494
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