На верфи «Emperium» спущены на воду 4 электросудна
На верфи Emperium (г. Санкт-Петербург) произведен спуск на воду четырех электросудов. Они предназначены для регулярных городских пассажирских маршрутов по Москве-реке.
В течение нескольких недель на судах будут проводиться пусконаладочные работы, центровка редуктора и главного двигателя. Далее они будут отправлены в Москву.
Электросуда около 22 м в длину вмещают до 50 пассажиров, включая места для маломобильных граждан.
Провозная способность каждого из двух маршрутов составит 15-16 тыс. пассажиров в сутки.
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