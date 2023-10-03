На верфи «Emperium» спущены на воду 4 электросудна

На верфи Emperium (г. Санкт-Петербург) произведен спуск на воду четырех электросудов. Они предназначены для регулярных городских пассажирских маршрутов по Москве-реке.

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В течение нескольких недель на судах будут проводиться пусконаладочные работы, центровка редуктора и главного двигателя. Далее они будут отправлены в Москву.

Электросуда около 22 м в длину вмещают до 50 пассажиров, включая места для маломобильных граждан.

Провозная способность каждого из двух маршрутов составит 15-16 тыс. пассажиров в сутки.