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Судостроение и судоходство

Завершено строительство трех переходных понтонов проекта ТМТ.35.1

Завершено строительство трех переходных понтонов проекта ТМТ.35.1 для посадки и высадки пассажиров.

 © rfclass.ru

Технические характеристики объекта:

габаритная длина, м — 24.16;

габаритная ширина, м — 6,66;

высота борта, м — 2,25;

высота надводного борта, м — 2,0;

грузоподъемность, т — 1,0;

доковый вес, т — 29,7.

Эксплуатация переходных понтонов планируется в населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа.
Источник: https://rfclass.ru/events/2023/okty...dlya-posadki-i-vysadki-passazhirov/

Понтон, ТМТ.35.1
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