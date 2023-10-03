Завершено строительство трех переходных понтонов проекта ТМТ.35.1
Завершено строительство трех переходных понтонов проекта ТМТ.35.1 для посадки и высадки пассажиров.
Технические характеристики объекта:
габаритная длина, м — 24.16;
габаритная ширина, м — 6,66;
высота борта, м — 2,25;
высота надводного борта, м — 2,0;
грузоподъемность, т — 1,0;
доковый вес, т — 29,7.
Эксплуатация переходных понтонов планируется в населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа.
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