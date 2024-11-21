В Кировской области на реке Луза установлен новый понтонный мост

В Кировской области рабочие смонтировали новый наплавной мост. Он проходит через реку Лузу на дороге Луза — Лальск — Республика Коми в Лузском муниципальном округе.

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Длина нового моста составляет больше 100 метров.Его построили взамен старого, аварийного. Он круглогодичный и рассчитан на нагрузку 60 тонн. На мосту организуют реверсивное движение.

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