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Katamaran 21 ноября 2024, 17:06 Судостроение и судоходство

В Кировской области на реке Луза установлен новый понтонный мост

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В Кировской области рабочие смонтировали новый наплавной мост. Он проходит через реку Лузу на дороге Луза — Лальск — Республика Коми в Лузском муниципальном округе.

 © kirov-portal.ru

Длина нового моста составляет больше 100 метров.Его построили взамен старого, аварийного. Он круглогодичный и рассчитан на нагрузку 60 тонн. На мосту организуют реверсивное движение.

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Источник: https://kirov-portal.ru/news/posled...mostu-30950/?utm_source=news.yandex

Кировская область, понтон
  • Нет аватара Sergauskas
    22.11.2407:55:20

    Интересно, почему построили именно понтонный?

    #1292772
    • Katamaran Katamaran
      22.11.2409:04:17

      Экономичнее, функциональнее, быстрее возвести.

      #1292773
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