В Кировской области на реке Луза установлен новый понтонный мост

Katamaran 21 ноября 2024, 17:06 Судостроение и судоходство
В Кировской области на реке Луза установлен новый понтонный мостСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Кировской области рабочие смонтировали новый наплавной мост. Он проходит через реку Лузу на дороге Луза — Лальск — Республика Коми в Лузском муниципальном округе.
Длина нового моста составляет больше 100 метров.Его построили взамен старого, аварийного. Он круглогодичный и рассчитан на нагрузку 60 тонн. На мосту организуют реверсивное движение.
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