ТМХ приступил к выпуску электровозов «Ермак» с новой усиленной кабиной машиниста для безопасности локомотивной бригады.

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Кабина спроектирована компанией «ТМХ Инжиниринг», специалисты которой выполнили компьютерное моделирование и прочностные расчеты конструкции металлического каркаса.

«Каркас значительно усилен — сечение балок лобовой части кабины увеличено на 10 см. В конструкцию пола добавлены ребра жесткости, применена сталь новой марки. Это позволяет существенно повысить уровень пассивной безопасности локомотива», — отметили в министерстве промышленности и энергетики Ростовской области.

После прохождения комплекса испытаний на электровозе 3ЭС5К № 1411 новая кабина получила сертификат соответствия требованиям ТР ТС.

Дизайн кабины создавался в сотрудничестве с Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ. Образ локомотива соответствует принятой в ТМХ дизайн-концепции «ДНК бренда».