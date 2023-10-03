В Грозном открылся новый учебный корпус школы на 1,2 тыс человек

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В Грозном открыли новый корпус школы No60 на 1224 ученика. Здание построили по нацпроекту «Образование». Это позволит разгрузить школы Ахматовского района, сообщают в администрации города. В здании есть все необходимое оборудование и учебные пособия. В корпусе более 50 учебных кабинетов, лаборатории и мастерские, 2 спортзала, бассейн, столовая и актовый зал.

За последние 2 месяца в Республике Чечня открыли 25 образовательных объектов. Нацпроект позволит тысячам детей получать образование в современных школах в комфортных условиях, пишет портал «Национальные проекты».