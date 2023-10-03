На СЗ «Паритет-Центр» спущен на воду электрический пассажирский катамаран Looker 1100H
На судостроительном предприятии ООО «Паритет-Центр» (Ярославская область) спущен на воду электрический пассажирский катамаран Looker 1100H.
Электрический катамаран Looker 1100H стал первым российским электроходом для внутренних водных путей, имеющим габаритные размеры: длина — 32,34 м, ширина — 9,90 м. и пассажировместимость 130 человек.
Главной особенностью судна является обеспечение его хода электрическими двигателя мощностью 600 кВт. и электрической установкой со статическими источниками электрической энергии, что делает судно экологичным, тихим и уникально плавным в управлении. Судно имеет два гребных двигателя мощностью 600 кВт.
Источник: https://portnews.ru/news/354350/
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03.10.2316:32:03