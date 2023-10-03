В Южно-Сахалинске введена в эксплуатацию новая газовая котельная
АО «Русатом Инфраструктурные решения» ввело эксплуатацию в Южно-Сахалинске новую автоматизированную газовую котельную мощностью 60 МВт.
Она обеспечит тепловой энергией социальные объекты и жилой фонд южной части города, а также перспективных потребителей, в том числе новый хирургический корпус областной больницы.
Котельная была построена в рамках концессионного соглашения, заключенного в феврале 2022 года с Правительством Сахалинской области и администрацией Южно-Сахалинска. Общая стоимость проекта составляет 857,2 млн рублей. В том числе был привлечен льготный займ за счет средств Фонда национального благосостояния в размере 685,8 млн рублей. Оператором этого механизма обновления ЖКХ в регионах является ППК «Фонд развития территорий».
Задачи котельной — не только перераспределить нагрузку между существующими потребителями, но и обеспечить теплоснабжение перспективных абонентов, в том числе таких значимых объектов, как хирургический корпус и детская больница на территории «Сахалинской областной клинической больницы».
В целом сотрудничество Росатома и Сахалинской области носит комплексный стратегический характер. Помимо проектов по развитию системы теплоснабжения реализуются различные проекты в сфере экологии с целью сокращения выбросов парниковых газов, а также в области технологий умного города.
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