Детский морской центр Свободного торжественно принял во флотилию катер «Бурея»

Детский морской центр Свободного (Амурская область) торжественно принял во флотилию катер «Бурея».

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Он был подарен филиалом ПАО «РусГидро" — Бурейская ГЭС. Судно длиной 22 метра и водоизмещением 47 тонн имеет хорошие технические характеристики, способно разогнаться до 12 узлов в час, оснащено всем необходимым для комфорта экипажа и полностью готово к работе.

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Катер типа РВ 1415 шифр «Фламинго» изготовлен в Санкт-Петербурге в 2005 году. В начале этого года собственник решил передать корабль центру, специализирующемуся на обучении школьников морскому делу.

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Как рассказали в Детском морском центре Свободного, последний раз их флотилия пополнялась в 80-е годы. На корабле подняли Андреевский флаг и нарекли катер именем «Бурея».

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У учебного центра уже есть два военных судна. А гражданская «Бурея» позволит проводить водолазные работы и осваивать новое оборудование. Внутри воспитанников ждёт барокамера, просторные каюты, камбуз. Новая единица техники позволит увеличить охват обучаемых во время летней навигации.

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