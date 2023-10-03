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Судостроение и судоходство

Детский морской центр Свободного торжественно принял во флотилию катер «Бурея»

Детский морской центр Свободного (Амурская область) торжественно принял во флотилию катер «Бурея».

 © primamediamts.servicecdn.ru

Он был подарен филиалом ПАО «РусГидро" — Бурейская ГЭС. Судно длиной 22 метра и водоизмещением 47 тонн имеет хорошие технические характеристики, способно разогнаться до 12 узлов в час, оснащено всем необходимым для комфорта экипажа и полностью готово к работе.

 © priamurmedia.ru

Катер типа РВ 1415 шифр «Фламинго» изготовлен в Санкт-Петербурге в 2005 году. В начале этого года собственник решил передать корабль центру, специализирующемуся на обучении школьников морскому делу.

 © priamurmedia.ru

Как рассказали в Детском морском центре Свободного, последний раз их флотилия пополнялась в 80-е годы. На корабле подняли Андреевский флаг и нарекли катер именем «Бурея».

 © priamurmedia.ru

У учебного центра уже есть два военных судна. А гражданская «Бурея» позволит проводить водолазные работы и осваивать новое оборудование. Внутри воспитанников ждёт барокамера, просторные каюты, камбуз. Новая единица техники позволит увеличить охват обучаемых во время летней навигации.

 © priamurmedia.ru
Источник: https://priamurmedia.ru/news/1586800/

Амурская область, катер, Бурея
  • Нет аватара Manych
    03.10.2319:50:44

    «12 узлов в час»    

    Исправьте пожалуйста

    #1269523
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    04.10.2314:17:24

    Замечательно что для детей такой катер!!!

    Тем более что последний раз их флотилия пополнялась в 80-е годы.

    #1269563
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