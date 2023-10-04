На СЗ «Восточная верфь» спущен на воду плавучий причал ПМ-61М1
В рамках исполнения государственного оборонного заказа на «Восточной верфи» (Приморский край) состоялся спуск на воду плавучего полутяжелого металлического причала проекта ПМ-61М1.
Планируемый срок передачи заказчику — ноябрь 2023 года.
Причалы ПМ-61М1 обеспечивают одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей водоизмещением не более 5 000 т, подачу с берега на корабли воды и электроэнергии, телефонную связь кораблей с берегом, производство погрузочно-разгрузочных работ по всей длине причала с применением пневмоколесных и гусеничных кранов.
Универсальный аппарельный съезд проекта 617 предназначен для установки полутяжелых и тяжелых плавучих причалов к необорудованному берегу при отсутствии корня для обеспечения схода на берег с понтонов причала гусеничной и колесной техники.
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