На СЗ «Восточная верфь» спущен на воду плавучий причал ПМ-61М1

В рамках исполнения государственного оборонного заказа на «Восточной верфи» (Приморский край) состоялся спуск на воду плавучего полутяжелого металлического причала проекта ПМ-61М1.

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Планируемый срок передачи заказчику — ноябрь 2023 года.

Причалы ПМ-61М1 обеспечивают одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей водоизмещением не более 5 000 т, подачу с берега на корабли воды и электроэнергии, телефонную связь кораблей с берегом, производство погрузочно-разгрузочных работ по всей длине причала с применением пневмоколесных и гусеничных кранов.

Универсальный аппарельный съезд проекта 617 предназначен для установки полутяжелых и тяжелых плавучих причалов к необорудованному берегу при отсутствии корня для обеспечения схода на берег с понтонов причала гусеничной и колесной техники.