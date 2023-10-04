На верфи Popilov Yachts заложен 9-ый корпус стальной яхты проекта Popilov 14.99
На верфи Popilov Yachts (Краснодарский край) состоялась церемония закладки 9-го корпуса серийной стальной яхты Popilov 14.99.
Спецификация
- Длина 14.99 м
- Ширина 4.9 м
- Водоизмещение 28 тонн
- Осадка 1.2 м
- Двигатели 2*от 150 до 250 л.с.
- Круизная скорость 7-8 узлов
- Максимальная скорость 11-12 узлов
- Количество кают 3
- Спальные места 6
Источник: https://popilov.com/ozakladke-9-korpusa/
- На верфи Popilov Yachts спущена на воду первая серийная яхта проекта Popilov 14.99
- Popilov Yachts заложил 3-й корпус яхты модели Popilov 14.99
- На молочном комбинате в Тимашевске Краснодарского края запустили новую линию переработки молока
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!