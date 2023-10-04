Добавить статью
Лого Сделано у нас
Судостроение и судоходство

На верфи Popilov Yachts заложен 9-ый корпус стальной яхты проекта Popilov 14.99

На верфи Popilov Yachts (Краснодарский край) состоялась церемония закладки 9-го корпуса серийной стальной яхты Popilov 14.99.

 © popilov.com

Спецификация

  • Длина 14.99 м
  • Ширина 4.9 м
  • Водоизмещение 28 тонн
  • Осадка 1.2 м
  • Двигатели 2*от 150 до 250 л.с.
  • Круизная скорость 7-8 узлов
  • Максимальная скорость 11-12 узлов
  • Количество кают 3
  • Спальные места 6

 © popilov.com
Источник: https://popilov.com/ozakladke-9-korpusa/

Popilov Yachts, Краснодарский край, яхта, Popilov 14.99
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,