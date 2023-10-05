Компания «Чайка» передала частному пилоту очередной самолёт-амфибию Л-65

Амфибия ― само название этой категории соединяет три стихии в едином устремлении к их покорению. Как и всякий летательный аппарат, Л-65 является результатом многочисленных компромиссов, но в случае гидроавиации всё ещё сложнее. Со времён первых гидропланов конструкторам приходится изощряться, чтобы совместить несовместимое: как-то объединить слишком лёгкую с точки зрения корабела авиационную конструкцию и гидродинамическую форму обводов, присущую глиссирующим судам. Вписать прочность корабля в самолётные веса и аэродинамику лодки приблизить к самолётному фюзеляжу ― вот классический компромисс гидроавиации, на стыке противоречий которого родился и наш сегодняшний герой. Самарская компания «Чайка» с 2005 до 2019 построила тридцать семь воздушных судов, в основном это амфибии Л-42, Л-44 и Л-45, а с 2019 года перешла в основном на выпуск Л-65. Первый Л-65, кстати, был продан в Австралию и его покупатель долетел сначала из Самары в Лондон, а потом уже оттуда в Сидней. Своим ходом, сам за штурвалом всю дорогу.

© flighttv.ru

В 4-х метровом салоне Л-65 с комфортом размещаются четыре человека представительных габаритов, дополнительно туда по желанию заказчика можно поставить спассистему или настоящий биотуалет, куда можно дойти даже с пилотского кресла. Если потеснить пассажирские места, за ними можно поставить ещё два кресла и сделать амфибию шестиместной. При максимальном взлётном весе в 1800 килограммов Л-65 с двумя полными баками по 250 литров везёт коммерческую нагрузку в полтонны на расстояние в 2200 километров и может с двумя дозаправками довезти четверых людей и центнер багажа из Подмосковья на плато Путорана или на Байкал.

© flighttv.ru

© flighttv.ru

© flighttv.ru

Этот самолёт двенадцатый по счёту Л-65 и передан частному покупателю. Он будет базироваться в Подмосковье. Но эти амфибии могут использоваться не только частными пилотами, но и организациями, которые выполняют авиационные работы по мониторингу трубопроводов в таёжных местах, подсчёту поголовья животных, авиалесоохране и в других задачах, где от воздушного судна требуется большая дальность и способность проводить в воздухе по 10 часов.

А в Самаре тем временем строят ещё три амфибии, тринадцатую, четырнадцатую и пятнадцатую Л-65. Как мы уже неоднократно говорили и ещё неоднократно повторим, Россия создана для гидроавиации, чему способствует не только география, но и утверждающаяся в наших реалиях практика частных авиапутешествий по России, где сухопутный самолёт не даст и четвёртой части того ареала, который доступен для амфибии.

Подробности в 154 выпуске FlightTV

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