Добавить статью
Лого Сделано у нас
Электроника, электротехника и приборы

НПП «Пульсар»: импортозамещение ключевых электронных компонентов для критически важной аппаратуры

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил разработку микросхем операционных усилителей для промышленной электроники.

 © ruselectronics.ru

Новинка позволит заместить подобные компоненты зарубежного производства при обслуживании имеющегося оборудования, в том числе занятого в критически важных отраслях, а также при создании новых продуктов.

Серийное производство отечественных изделий начнется в 2024 году.

Операционный усилитель — универсальный блок, на основе которого можно построить множество различных электронных узлов. Это устройство принимает слабые сигналы и усиливает их до уровня, пригодного для обработки другими элементами схемы или приборами. Подобные комплектующие, например, входят в состав различной медтехники, измерительного и промышленного оборудования, систем видеосвязи.

Российские усилители обеспечивают взаимозаменяемость иностранной ЭКБ по форм-фактору и характеристикам и могут поставляться в блистерной ленте для реализации автоматизированного монтажа на печатную плату.

Созданием отечественных усилителей занималось входящее в «Росэлектронику» НПП «Пульсар» по инициативе Минпромторга России. Разработанные на предприятии изделия являются аналогами комплектующих AD8041, AD8042 и AD811 производства американской компании Analog Devices.

«Санкционное давление и негативные изменения в логистических цепочках остро поставили вопрос оперативного ремонта и обслуживания электроники разного назначения. Иностранную ЭКБ используют кардиостимуляторы, оборудование поддержания жизнедеятельности, разнообразные датчики и контролеры, промышленные сигнализации. Нам удалось создать продукт, не уступающий по качеству зарубежным усилителям и не отличающийся по цене, что в условиях многомиллионных объемов производства иностранных комплектующих было сложной задачей. После выхода на проектную мощность НПП „Пульсар“ рассчитывает занять не менее 30% российского рынка в сегменте широкополосных высокочастотных операционных усилителей», — отметил генеральный директор НПП «Пульсар» Сергей Боровой.

В настоящий момент предприятие завершает сборку опытной партии, а развернуть серийное производство планируется в середине 2024 года.
Источник: https://ruselectronics.ru/news/2544...lya-kriticheski-vazhnoy-apparatury/

электроника, импортозамещение, микросхемы, операционные усилители, НПП «Пульсар», Росэлектроника, Ростех
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    06.10.2313:59:08

    Молодцы «Пульсар»!!!

    Только что была новость про их новое изделие для систем технического зрения с применением самых современных технологий в области фотоники.

    #1269664
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,