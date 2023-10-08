Новый цех по производству соединений для полиэтиленовых труб начал работать в Вологде

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Вологодский завод полиэтиленовых труб «ИММИД» запустил новый цех по производству фитингов. Фитинг — это соединительная часть трубопровода, которая используется для разветвления, поворотов, переходов на другой диаметр, а также при необходимости частой сборки и разборки труб. Диаметр деталей варьируется от 32 мм до 315 мм.

Инвестиции в проект составили 200 миллионов рублей.

На предприятии создано 40 новых рабочих мест.

Технологический процесс представляет собой расплавку полиэтиленовой гранулы до состояния «пластилина». Позже сырье загружается в форму для определенного вида изделия. Отлитая болванка охлаждается, принимая окончательную форму, и направляется в станок, где ее доводят до необходимого диаметра и проводят закладку проволоки. Контроль качества осуществляет компьютерная программа.

На строительной площадке, при подаче напряжения на деталь за счет проволоки внутри, происходит разогрев части поверхности фитинга и трубы, и как результат — их сплав.

Производственная мощность — 20 тысяч штук в месяц. В планах предприятия расширение мощностей.

Как сообщили в Администрации региона, на территории страны эту деталь раньше не производили. Импортировали из Китая и Турции.

Уже сейчас большую заинтересованность в вологодских фитингах проявляют представители отечественных газовых и коммунальных компаний.

«Цех работает в две смены. По качеству наша продукция будет соответствовать зарубежным аналогам, а цена будет ниже, что, конечно, важно для нашего потребителя — для вологжан, которые газифицируют свои дома, для организаций, которые занимаются ремонтом и прокладкой сетей», — сообщили в Администрации Вологодской области.

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