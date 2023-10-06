На ТВЗ запущен в эксплуатацию цех новой техники

На Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ, входит в состав ТМХ) запущен в эксплуатацию цех новой техники для работы над созданием новых моделей вагонов.

Проект по организации цеха новой техники реализован на предприятии в рамках инвестиционной программы ТМХ. Её объем на 2023 год составляет 3,6 млрд рублей.

Запуск цеха осуществлён без снижения темпов выполнения основного плана производства.

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В настоящее время завод выпускает более 60 различных моделей и модификаций железнодорожного подвижного состава — это как серийные вагоны, так и единичные образцы.

«Открытие цеха новой техники — еще один шаг к увеличению производственных мощностей Тверского вагоностроительного завода» — рассказал генеральный директор ТВЗ, председатель ТРО СоюзМаш России Артём Овелян. — Идея его строительства была поддержана руководством ТМХ. Отрадно, что именно наши работники принимали активное участие в строительстве нового объекта. В дальнейшем, мы планируем увеличить мощность цеха новой техники с созданием новых рабочих мест".

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