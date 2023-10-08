В Курганской области открыта роботизированная молочная ферма

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6 октября в Далматовском округе Курганской области открыта новая роботизированная молочно-товарная ферма.

Проект был реализован ООО «КХ Барабинское».

Объём инвестиций составил 180 млн руб.

Построено 2 корпуса, смонтированы системы поения, вентиляции, навозоудаления, роботизированного доения, молокопровод, танкеры для охлаждения молока.

С учётом второй очереди комплекса (первая была сдана в 2021 году) молочное стадо в хозяйстве приблизится к 1000 голов.

Создано 10 новых рабочих мест.