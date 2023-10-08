В Курганской области открыта роботизированная молочная ферма
6 октября в Далматовском округе Курганской области открыта новая роботизированная молочно-товарная ферма.
Проект был реализован ООО «КХ Барабинское».
Объём инвестиций составил 180 млн руб.
Построено 2 корпуса, смонтированы системы поения, вентиляции, навозоудаления, роботизированного доения, молокопровод, танкеры для охлаждения молока.
С учётом второй очереди комплекса (первая была сдана в 2021 году) молочное стадо в хозяйстве приблизится к 1000 голов.
Создано 10 новых рабочих мест.
- В Ивановской области заработал новый молочный комплекс
- В Ульяновской области запущен животноводческий комплекс
- Новая ферма открылась в Нукутском районе Иркутской области
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!