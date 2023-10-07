Проведено успешное испытание межконтинентальной ракеты «Буревестник»

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Проведено последнее успешное испытание «Буревестника» — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой.

«Буревестник» — одна из новейших систем оружия. По данным Минобороны, речь идёт о межконтинентальной крылатой ракете практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Она способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем как противоракетной, так и противовоздушной обороны.

В июле 2018 года Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты, она стартовала с наземной пусковой установки. Также были опубликованы кадры полета ракеты, которые были сделаны с борта самолета-истребителя.