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Армия и Флот

Проведено успешное испытание межконтинентальной ракеты «Буревестник»

 © cdn.ren.tv

Архивное фото

Проведено последнее успешное испытание «Буревестника» — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой.

«Буревестник» — одна из новейших систем оружия. По данным Минобороны, речь идёт о межконтинентальной крылатой ракете практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Она способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем как противоракетной, так и противовоздушной обороны.

В июле 2018 года Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты, она стартовала с наземной пусковой установки. Также были опубликованы кадры полета ракеты, которые были сделаны с борта самолета-истребителя.
Источник: https://ria.ru/20231005/burevestnik...048.html?ysclid=lnfr0zpxtz326022178

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Армия, "Буревестник"
  • Clausson Clausson
    07.10.2321:33:52

    Привет непартнерам и небратьям от союзмультфильма.

    #1269728
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