Дан старт поставкам газа из России через Казахстан в Узбекистан

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7 октября состоялась торжественная церемония старта поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан. Договоренность о реализации этого проекта была достигнута несколько месяцев назад.

В Узбекистан российский газ будет поступать транзитом через Казахстан, часть топлива будет оставаться в Казахстане.

Через территорию Казахстана проходят более 20 тысяч километров магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 миллиардов кубических метров.

Предполагается, что Россия узбекистанским потребителям поставит 2,8 млрд кубических метров газа.

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