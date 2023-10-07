Дан старт поставкам газа из России через Казахстан в Узбекистан
7 октября состоялась торжественная церемония старта поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан. Договоренность о реализации этого проекта была достигнута несколько месяцев назад.
В Узбекистан российский газ будет поступать транзитом через Казахстан, часть топлива будет оставаться в Казахстане.
Через территорию Казахстана проходят более 20 тысяч километров магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 миллиардов кубических метров.
Предполагается, что Россия узбекистанским потребителям поставит 2,8 млрд кубических метров газа.
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