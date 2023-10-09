Прогресс строительства Амурского ГПЗ к началу октября 2023 года составил 90,16%

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1-я технологическая линия Амурского ГПЗ введена в коммерческую эксплуатацию, получена товарная продукция проектного качества, в том числе сжиженный гелий высокой степени очистки (99,9995%).

На 2-й линии завершены контурное тестирование и функциональное испытание, ведется подготовка к проведению ПНР установки осушки и удаления примесей.

3-я линия выведена на технологический режим, получена товарная продукция проектного качества. На установке тонкой очистки, сжижения и затаривания гелия № 2 проводятся ПНР под нагрузкой на рабочих средах. На установках очистки ШФЛУ и газофракционирования идут электромонтажные работы, работы по укрупнительной сборке и испытанием трубопроводов.