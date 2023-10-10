На Восточный доставили транспортно-установочный агрегат для ракеты «Ангара»

На космодром Восточный доставили транспортно-установочный агрегат для ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5».

© www.roscosmos.ru

Системы установщика привезли на 30 автомобилях в течение месяца.

Агрегат выгружен на стартовом комплексе ракеты «Ангара», специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Госкорпорации «Роскосмос») приступили к его сборке.

Справка:

Транспортно-установочный агрегат предназначен для транспортировки ракеты-носителя «Ангара» из монтажно-испытательного корпуса на стартовый комплекс, а также для вертикализации и установки ракеты в стартовую систему. Рамы и стрелы агрегата, размеры которых достигают нескольких десятков метров, изготовлены с высокой точностью до миллиметра. Такой агрегат способен выдерживать более 150 т груза.