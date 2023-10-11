Уралвагонзавод передал в войска очередную партию бронетехники

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Уралвагонзавод передал в войска очередной эшелон с бронетехникой. Вооруженные силы получили от танкостроителей новые Т-90М «Прорыв», а также Т-72Б3М с дополнительной защитой.

Спецтехника, отправленная заказчику в преддверии знаменательной даты, впервые погружена на вагон-платформу модели 13-192-01, разработанную Уральским конструкторском бюро вагоностроения и изготовленную на Уралвагонзаводе. На протяжении более 80 лет на нижнетагильском предприятии действуют два масштабных равнозначных производства: грузового подвижного состава и боевых и специальных машин. И по каждому из этих направлений Уралвагонзавод имеет особые достижения. Так, начиная с 1936 года УВЗ выпустил порядка 1,2 млн вагонов, а с 1941 года с легендарного танкового конвейера сошло более 100 тыс. боевых машин, что является абсолютным рекордом в мировом танкостроении.

Несмотря на особые задачи, поставленные перед коллективом нижнетагильского предприятия в условиях СВО, выпуск грузовых вагонов продолжается. Вагон-платформа 13-192-01 является основным изделием подвижного состава в портфеле заказов УВЗ. Она универсальна и предназначена для перевозки длинномерных, штучных, пакетированных и сыпучих грузов, лесоматериалов и металлоконструкций, притом что в первую очередь разрабатывалась для перевозки тяжелой гусеничной и колесной военной техники. Это изделие исполнено с деревянным покрытием пола и откидными бортами. На нем можно перевозить машины массой до 65 тонн. Также на вагоне-платформе 13-192-01 установлены фитинговые упоры, что дает возможность перевозки 20-, 40-футовых контейнеров.