Настроение — Ту-214 ❤️
ОАК продолжает формировать гражданскую линейку. Теперь и среднемагистральный пассажирский Ту-214, произведенный в Казани, нарядился в новую корпоративную ливрею ОАК.
Самолет, принадлежащий ИФК, после окончания работ по подготовке к эксплуатации на регулярных рейсах пополнит парк авиакомпании Red Wings и будет перевозить пассажиров.
- Прибытие делегации в Воронеж на МС-21-300
- МС-21 — флагман гражданской авиации России
- Стране нужны самолёты
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!