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Фотофакты

Настроение — Ту-214 ❤️

ОАК продолжает формировать гражданскую линейку. Теперь и среднемагистральный пассажирский Ту-214, произведенный в Казани, нарядился в новую корпоративную ливрею ОАК.

 © web.telegram.org

Самолет, принадлежащий ИФК, после окончания работ по подготовке к эксплуатации на регулярных рейсах пополнит парк авиакомпании Red Wings и будет перевозить пассажиров.

 © web.telegram.org

 © web.telegram.org

 © web.telegram.org

 © web.telegram.org

 © web.telegram.org
Источник: https://web.telegram.org/a/#-1001747620526

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фотофакты, авиация, Ту-214, ОАК
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