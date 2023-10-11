ОАК продолжает формировать гражданскую линейку. Теперь и среднемагистральный пассажирский Ту-214, произведенный в Казани, нарядился в новую корпоративную ливрею ОАК.

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Самолет, принадлежащий ИФК, после окончания работ по подготовке к эксплуатации на регулярных рейсах пополнит парк авиакомпании Red Wings и будет перевозить пассажиров.

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